Экспозиции откроются в Сочинском художественном музее 11 января в 15:00.

В выставочных залах на втором этаже посетители увидят работы Нины Киселевой. Выставка назвается «Автограф». Всего представят 60 произведений живописи и графики, созданных в разные годы.

В это же время на первом этаже музея состоится персональная выставка Людмилы Бальцер «Долина грез». Она подготовлена специально для показа в Сочи и включает в себя около 50 произведений.

Выставки будут открыты до 10 февраля.

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