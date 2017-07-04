В Сочи прокуратура заинтересовалась сообщением о фотосессиях с пандой

Информацию об использовании детеныша краснокнижной панды для фотосессий с туристами в социальных сетях разместили пользователи.

«Мы остановились на смотровой площадке, где продавали фото с детенышем панды размером не больше 30-50 см и львенком с коршуном. Животные, замученные жарой», — написал очевидцы в «ВКонтакте».

Этим сообщением заинтересовалась Сочинская природоохранная прокуратура и начала проверку.

«Правоохранители проверят сообщение о том, что на одном из турмаршрутов курорта недалеко от остановки «Монастырь» отдыхающим предлагают сфотографироваться с пандой, львенком и коршуном», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» старший помощник прокурора Краснодарского края Антон Лопатин.

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