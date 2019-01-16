Взрыв, во время которого пострадал московский предприниматель, произошел 15 января в Гагрском районе.

Следствие установило, что около 16:25 на улице Апсны в поселке Лдзаа произошел взрыв, очаг которого располагался на стыке капота и лобового стекла автомобиля Audi Q7. Машина принадлежала приезжему из Москвы. В результате взрыва пострадал владелец автомобиля. По факту происшествия возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.

«Когда владелец автомобиля попытался извлечь пакет, произошел взрыв», — сообщили в прокуратуре Гагрского района.

По одной из версий, целью взрыва было убийство бизнесмена.

Пострадавшего доставили в больницу в Сочи. Во время операции ему пришлось удалить оба глаза, сообщает «Интерфакс».

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