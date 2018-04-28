В Сочи пропал 41-летний мужчина

Владимир Шипельников ушел из дома в поселке Дагомыс 24 апреля около 22:00 и с тех пор не выходил на связь.

Мужчина 1977 года рождения взял с собой рюкзак, спальник, фонарь, другие походные вещи и оправился в неизвестном направлении. Он был одет в серые тонкие штаны, синюю кофту, спортивные сандалии, черно-серую кепку. Родственники подали заявление в полицию.

Спасатели ведут поиск в горно-лесной местности поселка Воронцовка и в районе горы Успенка (поселок Дагомыс). Родственники пропавшего мужчины обозначили районы его возможного местонахождения, именно их обследуют в первую очередь, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем сочинце, просят обращаться по телефонам 268-02-02, 268-03-03.

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