В Сочи пропал 45-летний мужчина на автомобиле Mazda Bongo

Следователи выясняют обстоятельства исчезновения местного жителя.

В правоохранительные органы Сочи вечером 18 декабря обратились родственники Вадима Санникова с заявлением о его безвестном исчезновении. По факту организовали проведение доследственной проверки, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Известно, что ночью 13 декабря мужчина на своем автомобиле Mazda Bongo выехал из дома на улице Профсоюзной, но обратно не вернулся. Машину пропавшего 20 декабря обнаружили в овраге на Сухумском шоссе. Она была присыпана ветками деревьев.

Учитывая то, что мужчина не собирался покидать место жительства, а также обстоятельства обнаружения автомобиля, возбудили уголовное дело об убийстве.

Устанавливают обстоятельства произошедшего и местонахождение пропавшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Граждан, обладающих информацией об обстоятельствах исчезновения и местонахождении Вадима Санникова, просят сообщить по телефонам: 8 (8622) 62-82-58, 62-82-68 либо 02.

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