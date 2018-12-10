В Сочи прошел Абсолютный Кубок мира по самбо

Участие в нем приняли 16 сильнейших спортсменов мира в абсолютной весовой категории.

Первое место в состязаниях занял белорус Андрей Казусенок. В финале он боролся с россиянином Дмитрием Елисеевым. Белорусский самбист одержал победу во всех четырех схватках и уверенно победил со счетом 6:1. Елисееву досталось серебро. На третьем месте — белорус Юрий Рыбак.

Абсолютный Кубок мира по самбо на призы Союзного государства России и Беларуси был посвящен 80-летию этого вида спорта. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям соревнований.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», телеграмма была опубликована в день соревнований 8 декабря на сайте Кремля.

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