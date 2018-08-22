В Сочи прошел благотворительный хоккейный матч с участием звезд

В ледовом дворце «Шайба» прошел гала-матч «Друзья России и Финляндии».

Зрители увидели на льду Павла Дацюка, Илью Ковальчука, Евгения Малкина, Кирилла Капризова. Также на площадку вышли легенды спорта Павел Буре, Яри Курри, Теему Селяне. С победным номером с конкурса «Евровидение» выступили Дима Билан и Евгений Плющенко. Все звезды вышли на лед в рамках благотворительного проекта «От чистого сердца». Собранные деньги пойдут на помощь спортсменам и детям с ограниченными возможностями.

«Я очень рад, что внес свою лепту. Будем выступать, пока есть силы. Если мы можем что-то сделать для детей, то с удовольствием», — сказал олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.

Благотворительные хоккейные матчи проходят уже девять лет. Известные спортсмены выходили на лед арен в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Магнитогорске, Твери, Чехове и Воскресенске. И Сочи этим летом выбран не случайно. По словам организаторов, на курорте в разгар сезона большое число горожан и путешественников смогут приобщиться к культуре спорта и благотворительности.

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