В Сочи прошел благотворительный забег «Пес Барбос и лохматый кросс»

Собак и их хозяев ждали в центре курорта, каждому выдали нагрудный номер.

Перед дистанцией провели разминку. Четвероногие играли с мячом и проходили своеобразную полосу препятствий. Кросс этот благотворительный, поэтому каждый мог принести с собой корм или игрушки для собак и котов, которые живут в местных приютах.

«Это привлечение к проблемам бездомных и беспородных животных. У меня тоже собака из приюта. Я на личном примере убедилась, что главное не порода, а то, как ты общаешься с собакой», — считает участница забега Анастасия Зепос.

Дистанцию в 1,5 км преодолели больше 50 человек вместе со своими питомцами. Участников подбадривали прохожие. Такой кросс в Сочи прошел впервые, в следующем году организаторы намерены вновь поставить собак на старт.

Фоторепортаж с благотворительного забега «Пес Барбос и лохматый кросс» в Сочи смотрите здесь.

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