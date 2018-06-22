В Сочи прошел брифинг, посвященный туристическому потенциалу города

На курорте планируют принять этим летом 4 млн туристов. Из них 20% — это иностранные гости, в том числе и футбольные болельщики.

Эти цифры озвучили 22 июня на брифинге в пресс-центре Сочи. К большому потоку туристов готовы все экскурсоводы олимпийской столицы, специально к мундиалю они прошли курсы повышения квалификации и подтянули знание иностранных языков.

«Разработано пять пеших маршрутов по всем районам города. Один из них — исторический бульвар. Люди могут как самостоятельно, так и с экскурсоводом перемещаться по территории Центрального, Хостинского и Адлерского районов», — отметил руководитель управления по курортному делу и туризму Сочи Сергей Доморат.

Для гостей Сочи подготовили в общей сложности десять новых туристических маршрутов по горам, городу и олимпийским объектам. Одной из новинок стали квесты — это экскурсии с логическими загадками. Самыми популярными объектами, которые посещают туристы в Сочи, назвали этнопарк «Моя Россия», дачу Сталина, олимпийские объекты и Skypark.

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