В Сочи прошел чемпионат России по бобслею и скелетону

Кубанские спортсмены завоевали шесть медалей.

В соревнованиях мужских двоек представители края взяли золото и бронзу. В экипажах-четверках бобслеисты заняли первую и вторую позиции. В дисциплине у женщин на высшую ступень пьедестала поднялись два дуэта. В составе каждого есть кубанские спортсменки.

Самыми титулованным среди представителей края стали Александр Касьянов и Алексей Пушкарев. У обоих бобслеистов по две золотые медали.

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