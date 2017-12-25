В Сочи прошел День летающих Морозов

Десятки Дедов Морозов и Снегурочек поднялись в горы, а свои сани и оленей припарковали у подножия.

Сказочные герои не побоялись ни ветра, ни высоты в 200 м и ровно в полдень отправились в полет над Ахштырским ущельем.

В этот день сказочные персонажи в Сочи прокатились на всех высотных аттракционах парка развлечений. Деды Морозы и Снегурочки пообещали взять на заметку такой экстремальный транспорт.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре прошел парад сказочных персонажей. В нем приняли участие 300 человек.

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