В Сочи прошел финал первого городского конкурса «Танцуй, школа!»

Организовала и провела этот праздник самая южная команда КХЛ — ХК «Сочи». Участие в проекте приняли пять местных школ.

В каждой команде — по 30 человек и свой оригинальный танец. Тематика разнообразная: рок-н-ролл, хип-хоп, латиноамериканские танцы. Оценивали композиции 12 членов жюри. Это журналисты, профессиональные хореографы и хоккеисты.

«Все старались, все молодцы. Это дети, это неподдельные эмоции. Это чистая радость. Приятно смотреть. Я считаю, что это очень важный проект. Я только «за», чтобы продолжалось в том же духе», — сказал игрок ХК «Сочи» Юрий Александров.

Лучшим в итоге стал коллектив школы № 31. Состоял он только из девочек. Именно им достался главный приз — сертификат на 100 тыс. рублей и уникальный кубок.

— Эмоции просто переполняют.

— Ребята несколько месяцев танцевали в своих школах. Впервые ставили профессиональные номера. Это наши будущие болельщики.

Помогали конкурсантам опытные танцоры. Девушкам из группы поддержки «Сочи Квинс» этот опыт пришелся по душе.

«Я не ожидала. Я настраивала их на то, что они самые лучшие», — рассказала участница группы поддержки ХК «Сочи» Вероника Северюхина.

Завершился танцевальный праздник дискотекой. По словам организаторов, конкурс «Танцуй, школа!» в следующем году пройдет вновь и станет традиционным.

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