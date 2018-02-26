В Сочи прошел Кубок мира по акробатическому рок-н-роллу

За медали боролись больше 300 участников из девяти стран. Россия уже во второй раз принимает подобные соревнования.

«Проведение соревнований международного уровня именно в Сочи является почетным. Дело в том, что акробатический рок-н-ролл является не олимпийским видом спорта, он стремится в олимпийскую семью. Проведение в олимпийском Сочи — это и есть наша заявка на будущее», — отметила президент Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла Надежда Ерастова.

Каждый танец длится чуть больше минуты, но за это короткое время спортсмены успевают исполнить десятки сложных акробатических элементов. Своими киками и футворками удивляли взрослые, юниоры и юноши. В каждой возрастной группе — свои победители. Среди женщин и мужчин золото взяла пара из Санкт-Петербурга.

Разделили пьедестал Кубка мира юниоры из России и Хорватии. Среди юношей и девушек лучшими стали спортсмены из Украины.

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