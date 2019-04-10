В Сочи прошел международный юношеский турнир по теннису

Турнир ТЕ Sochi Park Tennis Cup 2019 проходил на теннисных кортах «Адлер-Арены».

В международном юношеском турнире по теннису в Сочи приняли участие 75 спортсменов в возрасте до 17 лет из десяти регионов России, а также гости из Австрии, Белоруссии, Латвии, Литвы и Франции.

Соревнования проводились в одиночном и парном разрядах. Кубань представляли 19 теннисистов.

В активе сочинцев три награды — золото у Олеси Борозденко в парном разряде, серебро у Даниила Егорова в одиночном разряде, бронза у Георгия Аракеляна и Германа Мингалеева в парном разряде, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.