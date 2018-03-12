В Сочи прошел музыкальный фестиваль «Джаз встречает классику»

В дни концертов воспитанники образовательного центра «Сириус» общались с известными во всем мире исполнителями.

Знаменитый российский саксофонист Игорь Бутман провел для детей лекцию, рассказал о значении школы классической музыки и посоветовал не бояться импровизировать на сцене. Определенным экзаменом для творческой смены центра стало выступление перед легендарным джазменом.

«Любое общение маленького ребенка с инструментом мы всегда приветствуем. Для нас это очень важно. Почему? Потому что у этого человека в будущем будет небольшая частичка творческого начала. Он ознакомится с любой музыкой, с любым стилем. Но главное — что он будет знаком с этим, он уже не потерянный человек», — отметил народный артист России Игорь Бутман.

В ближайшие месяцы в «Сириусе» проведут еще несколько концертов, на которых джаз встретится с оркестровой, барочной и камерной музыкой. По словам руководителей проекта, это даст молодым дарованиям возможность в полной мере прочувствовать многообразие мира искусства.

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