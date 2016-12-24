В Сочи прошел парад Дедов Морозов

В центре Сочи 24 декабря состоялся парад, а также мотопарад Дедов Морозов.

В мероприятии приняли участие около 150 новогодних волшебников с внучками, герои сказок и мультфильмов. Предварял праздничное шествие мотопарад байкеров в костюмах Дедов Морозов.

Всех собравшихся на площади Флага с наступающим Новым годом поздравил глава курорта Анатолий Пахомов.

«Открывать череду новогодних праздников в Сочи таким большим парадом Дедов Морозов — уже традиция. И таким образом мы наполняемся новогодним настроением. Сейчас период, когда мы подводим итоги. И с уверенностью можно сказать, что этот год был замечательным для нас. В этом году мы добились наилучших показателей во многих сферах. На сегодняшний день мы приняли около 6,5 млн человек. Это позволяет городу развиваться. Мы гордимся тем, что уже в следующем году откроем новый перинатальный центр, ведь рождаемость в Сочи растет с каждым годом. Это значит, что у наших жителей есть уверенность в завтрашнем дне. Мы строим новые школы, в частности в Беранде, Веселом, Совет-Квадже и Мамайке. Это станет еще одним шагом к тому, чтобы подтвердить, что мы живем в самом замечательном, красивом и благоустроенном городе», — цитирует Пахомова пресс-служба администрации Сочи.

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