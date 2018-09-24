В Сочи прошел зональный этап первенства по футболу «Легенды Кубани»

Его посвятили кубанскому футболисту, бывшему игроку сборной России Алексею Герасименко.
Сочинский этап собрал четыре команды, три из которых представляли спортивную школу №10 города-курорта – «Интер», «ДФЦ» и «Барс». Также в турнире участвовали спортсмены из Туапсе.
Первое место заняла команда «Интер», на втором – «ДФЦ», замкнул тройку призеров «Барс».
Следующий этап «Легенд Кубани» пройдет 27 сентября в Лабинске. Он будет посвящен кубанскому полузащитнику Игорю Калешину, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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Турнир по футболу Легенды Кубани
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