В Сочи прошла конференция по защите прав предпринимателей в строительной отрасли

28 апреля в 19:44

В город 28 апреля с рабочим визитом прибыл уполномоченный по защите прав предпринимателей на Кубани Игорь Якимчик.

Он провел прием бизнесменов, стройки которых по разным причинам остановились. В ряде случаев это произошло из-за проблем с документами, а где-то затянулось подключение к коммунальным сетям. Из-за этих проволочек страдают дольщики. Омбудсмен намерен скоординировать действия предпринимателей и местных властей. Он рассказал и о мерах господдержки застройщиков, напомнил о том, как сложно дело обстоит с объектами, которые навсегда забросили фирмы. Но на Кубани разработана специальная программа: достраивать дома будут зарекомендовавшие себя строительные компании.

«Хотим посмотреть сейчас те предложения от строительного комплекса, которые могли бы улучшить эту составляющую. Это и компенсационные возможности входа строительных компаний, которые себя зарекомендовали, как достойные, выполняющие все сроки и обязательства строителей для того, чтобы критичные объекты, которые есть, они могли бы восстановить и ввести в эксплуатацию», — сказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игорь Якимчик.

Строительство, по словам экспертов, тянет за собой около 100 смежных отраслей и выступает локомотивом в развитии всей региональной экономики, темп которого необходимо как минимум сохранить. Для этого важно поддерживать конструктивный диалог между властью и бизнесом.

«С властью нам приходится взаимодействовать регулярно. Мы согласовываем проекты и различные информационные пакеты, решаем различные задачи. Вчера у нас была встреча в деловом клубе. С властью нашей не всегда договориться просто, но мы диалог выстраиваем, движение идет», — отметил представитель строительной компании Роман Губич.

На конференции подвели и итоги прошлого года. В Краснодарском крае было построено 161 крупное нежилое здание и введено в эксплуатацию 69 тыс. квартир. Это почти 5 млн кв. м жилья. Больше всего — в Краснодаре, Сочи, Армавире и Новороссийске.

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