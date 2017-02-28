В Сочи прошла конференция «Вузы — центры развития регионов»

28 февраля в 13:47

На инвестиционном форуме в Сочи под председательством вице-премьера РФ Ольги Голодец прошла конференция «Вузы — центры развития регионов».

В мероприятии приняли участие министр образования и науки РФ Ольга Васильева и вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

На конференции обсудили будущее высшего образования в России. По мнению участников дискуссии, вузы сегодня превращаются в интеллектуальные центры развития новых технологий.

«Модель системы, в которой есть только исследовательские институты или университеты массового обучения, уходит в прошлое. В здоровой системе высшего образования вузы являются драйверами развития», — считает научный руководитель института образования национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Исак Фрумин.

По словам Васильевой, создание в регионах университетских центров инновационного, технологического и социального развития является ключевой позицией в проекте «Вузы как центры пространства создания инноваций».

На конференции также обсудили взаимодействие бизнес-сообщества, региональных властей и университетов.

«У нас есть вузы, которые входят в самые престижные мировые рейтинги. Видеть и развивать конкурентные преимущества для каждого вуза — это абсолютная задача и федеральных, и региональных властей», — отметила Ольга Голодец.

По ее мнению, вузы — это крупнейшие хозяйствующие субъекты, а это означает весомый вклад в бюджет города. Регионы, которые могут прирастать вузовским образованием, имеют особую ценность как на карте мира, так и на карте России. И чем более экстерриториален вуз, тем он ценнее, подчеркнула Голодец.

«В свое время мы начали реформу всей системы образования, пошли по пути, где важно качество, а не количество. За три года в крае сократилось число вузов с 93 до 65. Продолжает поэтапно сокращаться число филиалов», — сказала по итогам мероприятия Анна Минькова.

Она пояснила, что высшая школа сейчас — это образование уже не сегодняшнего, а завтрашнего дня, а значит учить студентов вчерашними практиками — тупиковый путь. По мнению Миньковой, сегодня нужно говорить о подготовке и молодежи, и о постоянном совершенствовании самих преподавателей, к этому должен подключиться бизнес, а технопарки должны стать центром подготовки студентов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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