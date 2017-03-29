В Сочи прошла краевая коллегия минздрава

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев потребовал завершить строительство перинатального центра в Сочи. Глава региона 29 марта осмотрел объект и пообщался с застройщиками.

Сдать клинику в эксплуатацию планировали еще в апреле 2016 года, но из-за проблем с подрядчиком сроки неоднократно переносили.

«Ровно неделя на принятие решения. Или стройка продолжается, или меняйте подрядчика. Деньги в краевом бюджете заложены, освоить их не можем. Это абсурд сам по себе. Цель — реальный результат, строительство перинатального центра, который будет введен в эксплуатацию. Когда здесь появятся первые деньги — считайте, задачу выполнили. За вами решение, в течении недели. Услышали, подрядчик?», — прокомментировал Кондратьев.

Также глава региона посетил городскую больницу № 4. Она оснащена самым современным оборудованием. После визита губернатора в больнице прошла краевая коллегия, где подвели итоги работы за год, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Кондратьев 29 марта проинспектировал объекты здравоохранения в Сочи.

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