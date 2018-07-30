В Сочи прошла премьера променад-спектакля «Город желаний»

Зрители посетили достопримечательности и познакомились с обитателями курорта.

«Голос города» каждые выходные звучит и в Краснодаре. Так называется проект, который рассказывает об истории краевой столицы. Во время спектакля зрители могут прогуляться по революционному Екатеринодару и погрузиться в военное прошлое кубанской столицы. Такое путешествие получило название «иммерсивный театр».

«Иммерсивность — это погружение. Ты начинаешь плыть во всей этой истории, ты в ней участник, а не пассивный зритель, как в театре. Там у тебя кругом люди, кто-то ест, кто-то в телефоне печатает, а здесь все происходит с тобой», — пояснила продюсер проекта Евгения Корпанина.

«Голос города» — первый на юге России проект, объединивший флешмоб и театральное представление. Участникам экскурсии выдают наушники, и они отправляются в путь по знаковым местам повествования, которое слышат.

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