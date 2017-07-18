В Сочи прошла премьера «Шоу гиппопотамов»

На манеже городского цирка — выступление от продюсерского центра Гии Эрадзе. Это сотни эффектных костюмов и все цирковые жанры.

Номера объединила одна сюжетная линия — путешествие по континентам. От знойного востока в русскую зиму с северными оленями и белыми лисами, дальше — в манящие тропики с мартышками и бегемотами. Три артиста-тяжеловеса — Яна, Аида и мальчик, которого по ошибке назвали Злата, работают дружно, хотя обычно животных разного пола не выпускают на один манеж. Большое достижение дрессировщика — тройной кувырок гиппопотама.

— Мне понравилось как бегемоты танцевали. Это суперпредставление.

— Ухоженные животные, красивые. Костюмы очень красочные. Мы уже не в первый раз на шоу Гии Эрадзе. Каждый раз приходим, все больше и больше нравится.

Продюсер программы Гия Эрадзе собрал самый большой состав животных в цирковом мире Евразии — три десятка экзотических видов фауны. Это лучшие артисты, обладателей престижных наград.

«Это фанаты своего дела, люди, которые стремятся что-либо сделать в искусстве ежедневно. Цирк — это очень сложное искусство. Это не фонограмма, которую можно записать один раз, это живое искусство, над которым нужно работать ежедневно. Вы увидите, что и воздушные акробаты работают вживую, и гимнасты, и дрессировщики», — сказал Гия Эрадзе.

Чтобы доставить сценическое оборудование для света, звука, спецэффектов и авторские декорации, понадобилось 12 фур. Оценить масштаб этого шоу можно до конца лета в сочинском цирке, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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