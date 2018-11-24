В Сочи прошла встреча немецких и российских журналистов

Руководители средств массовой информации обеих стран попытались найти способы сближения РФ и ФРГ.

Основная тема дискуссии — «Европа — Россия. Будет ли холодная война?». Мнения участников разделились. Одни уверены, что «холодная война» в медиаполе уже в полном разгаре. Другие же считают, что она только набирает обороты.

Согласно проведенным опросам, данные которых озвучили на встрече, все меньше россиян верит в урегулирование отношений РФ и ФРГ. По словам присутствующих, сказывается введение санкций и постоянный негатив с экранов телевизоров.

В процессе обсуждения проблем получилось найти и фактор, который способен все изменить. По словам журналистов, единственным путем к укреплению пошатнувшейся дружбы могло бы стать развитие экономического сотрудничества. Основа для этого есть — количество сделок между российским и немецким бизнесом ежегодно только растет, пишет «Российская газета».

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