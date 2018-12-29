За сверхпроходимость его называют амфибией или снегоболотоходом. Он умеет преодолевать преграды высотой до 70 см. Весь секрет в пневмоподвеске и огромных шинах сверхнизкого давления.

Этот внедорожник — разработка отечественного инженера Алексея Гарагашьяна. Автомобиль на рынке всего три года, но уже успешно используется в работе сотрудниками МЧС, спасателями и геологоразведчиками.

Из общих характеристик — полный привод, максимальная скорость 45 км/час на суше и 6 км/час в воде, в салоне два посадочных места и четыре спальных. Шумоизоляция как в автомобиле премиум-класса. Создатели путешествовали на этом маленьком танке по тайге, тундре, болотам и горным перевалам и не смогли найти такое место, которое бы оказалось непреодолимым. В случае провала под лед машина способна легко подняться обратно на поверхность.

«Чем отличается с нашей точи зрения Сочи от Новороссийска или других регионов? Здесь сложная обстановка. Внизу лето, в горах зима. Так как машина универсальная, в любое время года может преодолевать снег, районы подтопления, разливов. Она может пройти там, куда другая машина не доберется», — отметил представитель команды тест-драйва Кирилл Высоковский.

Вездеход также популярен у рыбаков, охотников и любителей сложных экспедиций. В Сочи на этих выходных все желающие смогут лично пройти тест-драйв и оценить ходовые качества «Шерпа» на земле и в воде.

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