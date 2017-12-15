В Сочи прошли краевые соревнования кинологов

Участие в них приняли 82 специалиста.

Организаторы подготовили ряд сложных испытаний. Научить собаку выполнять элементарные команды — «стоять!», «сидеть!», «голос!» — недостаточно. Чтобы получить высший балл собаки должны уметь задерживать преступников.

Если задание хорошо выполнено, команда получает высокую оценку, а пес — лакомство. Кроме того, служебных собак учат находить взрывчатку и наркотики. Если пес обнаружил опасность, он подает хозяину условный знак, например, садится рядом с подозрительным предметом. Такие задания во время службы животные выполняют регулярно.

«Основное направление работы собак — это выслеживание. Они используются в составе следственно-оперативной службы — выезжают на кражи и другие преступления — имущественные и против личности», — пояснил начальник зонального кинологического центра по Краснодарскому краю Алексей Криволапчук.

Лучшие специалисты-кинологи будут отстаивать честь Краснодарского края на общероссийских соревнованиях в 2018 году.

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