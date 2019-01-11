В море вышли 170 молодых яхтсменов. Участникам первой гонки пришлось проявить все свои таланты, чтобы справиться с сильными порывами ветра.

Сочи — единственный город в России, который может себе позволить регату зимой

Официально эти соревнования отборочными не являются. Тренеры смотрят на умения спортсменов, а те, в свою очередь, оттачивают мастерство.

Следующие старты, «Зимняя ривьера», — это первый этап Кубка России в олимпийских классах яхт. Второй его этап, «Сочинская регата», пройдет в марте.

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