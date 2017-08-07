В Сочи прошли совместные учения спецназа ФСИН России и Монголии

Чем страшен русский бунт и чему бойцы способны научить друг друга, рассказала Татьяна Ивлева.

Часть спецназовцев изображает бунтующих заключенных. По легенде учений, 50 мятежников берут в заложники сотрудника колонии и выдвигают свои требования: в первую очередь предоставить транспорт, чтобы скрыться. Машину им подгоняют, но выехать не получается.

Дальше — ликвидация групповых беспорядков в помещении. Штурм проводят две боевые группы — монгольский спецназ и подразделение «Акула» из Краснодарского края. Несколько минут — и мятежники меняют одни застенки на другие. Герои дня, привыкшие соблюдать секретность, лишь приоткрывают тайну, чему конкретно учили иностранных коллег.

«Были вопросы о специфике наших беспорядков, освобождении заложников. Конкретно во время отработки различных элементов объясняли определенные тонкости», — рассказал сотрудник отдела спецназа ФСИН РФ Александр.

«Учитывая богатый боевой опыт российского спецназа, нам было, чем поделиться. В Монгольской республике не было таких войн и больших контртеррористических операций, как у нас на Северном Кавказе», — пояснил начальник филиала «Красная Поляна» Южного межрегионального учебного центра ФСИН РФ Константин Горбунов.

Это был показательный экзамен, и он в итоге сдан. За десять дней, в течение которых длились учения в Сочи, монгольский отряд спецназа преодолел все постановочные испытания. Было непросто акклиматизироваться, а в полной боевой экипировке кубанская жара изматывала едва ли не сильнее тренировок.

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