В Сочи прошло открытие Года музыки Великобритании и России

Сочинский симфонический оркестр 4 апреля исполнил с британским пианистом Джорджем Харлионо Второй фортепианный концерт Чайковского.

В рамках перекрестного Года музыки Великобритании и России впервые в Зимнем театре Сочинский симфонический оркестр совместно с Джорджем Харлионо сыграл Второй фортепианный концерт Чайковского в полной авторской редакции.

«Важно, что мы дали старт региональным программам, готовы передать эстафетную палочку другим городам. Надеемся, что вслед за Сочи подтянутся другие регионы и коллективы. Между музыкальными культурами Великобритании и России много разного, но и много общего. Сейчас надо выстраивать культурные мосты», — рассказал худрук Сочинского симфонического оркестра Антон Лубченко.

Год музыки продлится до середины 2020 года и завершится в Москве фестивалем Георга Генделя с участием артистов из Великобритании. Российскую часть программы откроют в июле гастроли балета Большого театра в Лондоне, сообщает ТАСС.