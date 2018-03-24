В Сочи прошло открытие первого в России Парка футбола

На площади у морского порта 24 марта собрались сотни гостей.

Глава города Анатолий Пахомов в приветственной речи подчеркнул, что предстоящим летом курорт встретит тысячи российских и иностранных болельщиков.

В церемонии открытия также принял участие бывший нападающий сборной Португалии, участник чемпионатов мира по футболу 2002 и 2006 годов Нуну Гомеш. По его словам, Сочи — один из самых красивых городов России. Гомеш отметил что курорт будет принимать один из самых главных матчей групповой стадии турнира — между сборными Испании и Португалии. Он подчеркнул важность того, что у Сочи есть опыт проведения масштабных мероприятий, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 24-25 марта приедет Парк футбола ЧМ-2018. Парк футбола побывает во всех 11 городах-организаторах турнира и завершит свой путь в Москве на Красной площади.

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