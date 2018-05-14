В Сочи прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета

В нем приняли участие Владимир Путин, Александр Лукашенко, Нурсултан Назарбаев, Сооронбай Жээнбеков и Никол Пашинян.

Лидеры России, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении 14 мая обсудили вопросы сотрудничества в энергетике, цифровой экономике, медицине, экологии, а также предоставление Молдавии статуса страны-наблюдателя в Евразийском экономическом союзе.

Ранее в этот день состоялись двусторонние встречи Владимира Путина с каждым из участников саммита, сообщает пресс-служба Кремля.

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