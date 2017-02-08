В Сочи проведут II Оперный фестиваль имени Галины Вишневской

В Сочи в феврале начали подготовку ко II Оперному фестивалю имени российской певицы Галины Вишневской.

Планируется, что мероприятие пройдет с 23 по 27 октября в Зимнем театре.

«В Сочи есть все для организации большого оперного праздника: площадки, природные условия, климат и заинтересованная просвещенная публика», — сказала художественный руководитель Центра оперного пения имени Галины Вишневской, дочь певицы Ольга Ростропович.

Сейчас разрабатывают программу фестиваля, сообщает пресс-служба Сочинского концертно-филармонического объединения.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в честь известной русской певицы Галины Вишневской в Сочи с 23 по 25 сентября прошел первый оперный фестиваль. В аэропорту Сочи участники фестиваля устроили концерт. На фестивале показали оперу «Иоланта», которую считают одной из любимых постановок Вишневской.

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