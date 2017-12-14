В Сочи проведут конкурс чтецов китайской поэзии

Детский поэтический конкурс «Золотой дракон» пройдет 16 декабря в гимназии № 8.

Участвовать в нем будут дети от шести до 17 лет, которые изучают язык, культуру и обычаи Китая. Жюри будет оценивать правильность произношения, сложность выбранного произведения и артистизм.

Участники также смогут проверить свои навыки в переводе с китайского языка. Им будет предоставлено задание.

Призовой фонд конкурса составляет 60 тыс. рублей. Лучшим чтецам и переводчикам вручат ценные призы, например, ужин в китайском ресторане, билеты в кино, на чайную церемонию и в «Сочи Парк».

Конкурс проводится в том числе при поддержке управления молодежной политики администрации Сочи. Зарегистрироваться для участия можно на сайте организаторов.

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