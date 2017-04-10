В Сочи проведут «Космический забег» на 1,9 км

В Сочи 12 апреля проведут марафон «Космический забег».
Мероприятие посвятят Дню космонавтики. Участники пробегут дистанцию в 1 тыс. 957 м вдоль набережной реки Сочи. Дистанция символизирует год старта первого искусственного спутника Земли, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.
В забеге примут участие представители добровольческих движений, молодежных объединений, неккомерческих организаций, активисты, представители органов власти, спортсмены. Почетным гостем станет член организации Героев Отечества Сочи, лауреат государственной премии СССР Геннадий Кромский.
Участники стартуют от малого пешеходного Ривьерского моста. Начало в 10:00.