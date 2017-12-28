В Сочи проведут реставрацию памятника культуры «Вилла Вера»

На первом этапе реконструкции строители обновили лестничные проходы, фасад и кровлю.

Уже заменили плитку на балконе второго этажа. Ее привезли из Италии. Плитка полностью соответствует предыдущему историческому напольному покрытию.

С начала следующего года реставрацию памятника культуры и истории «Вилла Вера» продолжат. В здании проведут внутренние работы, заменят дверные и оконные проемы. Отмечается, что они будут в точности повторять те, которые запечатлены на старинных фотографиях.

Все работы проводят вместе с музеем Сочи. Планируется, что отреставрированная вилла войдет в экскурсионные маршруты курорта.

История «Виллы Вера» началась в 1872 году. Тогда купец Николай Мамонтов купил земельный участок и построил дачу для своей дочери Веры. От первого строения ничего не осталось. Однако в 1910 году на этом месте построили каменное здание. В военные годы в помещении расположили госпиталь. Затем вилла была домом отдыха и Дворцом пионеров.

В последние 30 лет там находится муниципальный Центр внешкольной работы. Его посещают около 3 тыс. детей. Сейчас на базе центра работают шесть направлений. Среди них — живопись, хореография, музыка, астрономия, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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