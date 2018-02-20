В Сочи проведут соревнования в честь 100-летия со дня образования Красной Армии

20 февраля в 14:19

Мероприятие проведут 21 февраля на базе ФГБУ «Юг Спорт».

Запланированы легкоатлетические соревнования, посвященные 100-летию со дня образования Красной Армии. В них примут участие воспитанники спортивных школ — юноши от 12 до 19 лет, а также служащие пяти войсковых частей.

Участники должны будут состязаться в беге на различные дистанции, прыжках в длину и высоту с разбега, подтягивании на перекладине. Военнослужащие будут соревноваться во встречной эстафете 10 на 100, а также перетягивании каната.

Начало мероприятий в 12:00, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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