В Сочи проведут тест-драйв нового вездехода «Шерп»

Внедорожные испытания снегоболотохода пройдут 29 декабря на Красной Поляне.

Российский вездеход «Шерп», предназначенный для использования на всех видах грунта, а также в болотистых местностях, при езде по снегу, льду и воде, совершает большой тур по городам России, останавливаясь для испытаний. Один из тестов состоялся 15 декабря в Новороссийске.

Принять участие в испытаниях могут все желающие, зарегистрировавшиеся заранее на сайте мероприятия. Во время тест-драйва можно будет задать вопросы о российской разработке, сообщает портал «За рулем Кубань».

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