В Сочи проведут всероссийскую молочную конференцию

Она пройдет в Адлере с 19 по 21 сентября.

На всероссийскую научно-практическую конференцию «Молочная отрасль России в условиях импортозамещения» приедут ведущие специалисты молочной отрасли, представители отраслевых союзов и ассоциаций, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

Запланированы мастер-классы, круглые столы, дегустационный смотр-конкурс для производителей молочной продукции.

В программе — мероприятие в формате «Народной дегустации» с участием гостей близлежащих санаториев и пансионатов. Также представят социальный проект «Три молочных продукта в день», организатором которого выступит Союзмолоко.

Конференцию проведут при поддержке Минсельхоза РФ и Ассоциации предприятий молочной промышленности «Кубаньмолоко».

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