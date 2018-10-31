В Сочи проведут всероссийскую олимпиаду по ментальной арифметике

Она пройдет 3 и 4 ноября в Белом зале «Сочи Парка».

Турнир проводится в России впервые. Участниками олимпиады станут 250 детей в возрасте от пяти до 16 лет из более чем 20 российских и зарубежных городов. Все они заняли призовые места в локальных состязаниях.

Соревновательная часть включает два тура: счет на специальном инструменте абакусе и ментальный счет. Участникам предстоит решить от 60 до 120 задач в каждом из туров.

Победители получат кубки, памятные подарки и возможность представлять Россию на Международной олимпиаде ISMA 2019 в Астане, которая состоится 8-9 марта 2019 года, сообщает пресс-служба «Сочи Парка».

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