В Сочи проведут акцию в рамках Всемирного дня здоровья

Мероприятие состоится 7 апреля на базе городского Центра здоровья по улице Чайковского, 6.

Местные жители смогут пройти диагностические исследования, прослушать лекцию о правилах поддержания здорового образа жизни, принять участие в викторинах и посетить занятие по отказу от курения. Для всех желающих проведут занятия по йоге и скандинавской ходьбе.

В этот день пациентов будут принимать терапевт, ортопед-травматолог, невролог и педиатр, сообщает пресс-служба краевого министерства здравоохранения.