В Сочи проведут Дни памяти о бывшем главе города Петре Бажанове

Они пройдут с 24 по 27 января.

Петр Бажанов руководил городом с 1963 по 1971 год. Он внес существенный вклад в развитие курорта, его экономики, социальной базы.

В рамках Дней памяти Петра Бажанова состоится ряд встреч с лауреатами премии «За поддержку культурных инициатив», а слушателям концертов в Зале органной и камерной музыки представят концерт-экспромт.

В Музее истории города откроется выставка, посвященная жизни Бажанова. Дань памяти чиновнику жители курорта и работники отрасли культуры отдадут на месте его захоронения возле дома, где жил бывший председатель горкома Сочи, сообщает пресс-служба администрации Сочи.