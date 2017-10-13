В Сочи провели финальную инспекцию объектов Всемирного фестиваля молодежи и студентов

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, губернатор края Вениамин Кондратьев и президент Всемирной федерации демократической молодежи Никос Пападимитриоу осмотрели площадки XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

Инфраструктура города готова к проведению такого масштабного международного события, заявил Пападимитриоу. Он подчеркнул, что площадки полностью готовы, комфортны и отвечают всем требованиям безопасности. Глава ВФДМ выразил уверенность в том, что мероприятие пройдет на самом высоком уровне.

Сергей Кириенко, который также является председателем оргкомитета по подготовке и проведению фестиваля, высоко оценил проделанную регионом и муниципалитетом работу.

Как сообщил Вениамин Кондратьев, для проведения мероприятия из краевого бюджета выделили 89,9 млн рублей. Из них 79,9 млн пойдет на транспортное обслуживание участников, гостей и волонтеров, 10 млн рублей — на медицинское сопровождение.

Особое внимание уделили вопросам безопасности, подчеркнул Кондратьев. Планируется задействовать более 5 тыс. сотрудников правоохранительных органов, в том числе 300 курсантов Краснодарского университета МВД, почти 1,5 тыс. сотрудников Росгвардии, 893 военнослужащих.

«Комфорт и безопасность гостей и участников фестиваля — наша приоритетная задача. На особом контроле — территория Олимпийского парка, места размещения, гостиницы, зоны отдыха. Режим безопасности будет введен за двое суток до начала мероприятий, взрывотехники и кинологи проверят все здания, площади и территории, задействованные в фестивале», — отметил губернатор.

Помимо этого, обеспечат контроль над транспортными потоками, уже сейчас осуществляется досмотр грузового и пассажирского транспорта.

Также администрация края предусмотрела резерв дополнительных бригад скорой помощи при возникновении ЧС, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи завершают подготовку к Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Открытие на курорте пройдет 15 октября. Первые гости уже начали прибывать в Сочи. Мероприятие соберет более 36 тыс. молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет.

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