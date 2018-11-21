В Сочи провели краевой турнир по конкуру

В открытых соревнованиях приняли участие 45 спортивных пар.

За медали сражались спортсмены из Сочи, Красноармейского, Тихорецкого и Динского районов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе краевого министерства спорта.

Первыми на старт вышли спортсмены в возрастной категории «мальчики и девочки». Они преодолевали препятствия высотой 100 и 110 см. Всадники в возрастных категориях «юноши и девушки», а также «мужчины и женщины» преодолевали высоту в 120 и 130 см соответственно.

Больше всего золотых наград завоевали представители Сочи. Первые места заняли Валерий Суханов, Динар Хайбуллин, Владислав Осипов, Николай Щербаков, Вадим Костин, Валерия Кузьминова, Дарья Чащина, Дмитрий Решетников, Анастасия Кузнецова. Еще одно золото — у спортсменки из Динского района Надежды Синельниковой.

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