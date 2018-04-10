В Сочи провели стратегическую пленарную сессию по охране труда

Мероприятие состоялось 10 апреля в рамках деловой программы Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ). Сессию «Сфера охраны труда: достижения и вызовы» провел министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

От Краснодарского края в заседании приняли участие вице-губернатор Анна Минькова и и. о. министра труда и социального развития Сергей Белопольский.

Генеральный секретарь Международной ассоциации социального обеспечения (МАСО) Ханс-Хорст Конколевски выступил на сессии с презентацией. Он подчеркнул, что культура безопасности труда становится международным брендом, она является необходимым условием для достижения глобальной цели — нулевого травматизма («Vision Zero»), — работы без травм и профзаболеваний. Ханс-Хорст Конколевски дал старт кампании «Vision Zero» в России.

По словам генсека МАСО, для профилактики смертности на производстве нужно уделять внимание как безопасности на рабочих местах, так и состоянию здоровья и благополучию сотрудников.

Максим Топилин подчеркнул, что в 2017 году России удалось достичь снижения количества несчастных случаев со смертельным исходом на 13%, на 25% — снизить общий производственный травматизм.

По словам министра, в 2018 году работа по профилактике производственного травматизма и профзаболеваний должна быть продолжена, снижение рисков приведет в конечном итоге к повышению производительности труда, а это выгодно работодателям.

Максим Топилин добавил, что министерство подготовило «дорожную карту» по улучшению условий и охраны труда и призвал все регионы активно включиться в эту работу.

Как сообщила журналистам Анна Минькова, ВНОТ проходит в Сочи уже в четвертый раз, и с каждым годом количество участников растет. И особенно важно, что увеличивается количество предприятий, выпускающих специализированную продукцию для обеспечения безопасности на производстве. По ее словам, ВНОТ должна стать еще одним стимулом и для работодателей, и для профсоюзов, чтобы повысить культуру охраны труда.

«Мы стараемся максимально снижать показатели травматизма в крае. Каждый руководитель обязан понимать, что травматизма и тем более летальных случаев быть не должно. И конечно, предприятиям нужно находить дополнительное финансирование, чтобы развивать сферу безопасного труда», — сказала вице-губернатор.

Выставочный стенд министерства труда и социального развития Краснодарского края, представляющего регион в рамках ВНОТ, посвящен передовому опыту Кубани в области охраны труда, экспертизы условий труда, социального партнерства и занятости населения.

В этом году отличительная особенность экспозиции министерства — выставка рисунков и творческих проектов победителей краевого конкурса «Я выбираю безопасный труд». Ребята, занявшие призовые места, и их педагоги приглашены на ВНОТ.

«В конкурсе приняли участие более 33 тыс. детей, и представленные на стенде работы победителей показывают, что детям эта тема интересна. Культура безопасного труда должна начинаться с семьи, с детства», — сказала заместитель главы края.

По данным министерства труда и соцразвития Кубани, за последние пять лет общий производственный травматизм в Краснодарском крае снизился на 18%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник