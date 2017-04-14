В Сочи провели заседание по вопросу загрязнения реки Псахе

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко 14 апреля на рабочем заседании призвал всех должностных лиц Сочи обследовать район села Барановка, где произошло загрязнение реки Псахе.

От реки стал исходить резкий запах. Виной тому — прорыв котлована, который принадлежит частному лицу. В котлован сливали жидкие бытовые отходы. А когда земля просела, все нечистоты хлынули в русло реки.

Проблема привлекла внимание краевых властей.

«Городом Сочи будет проведена тотальная проверка этого населенного пункта на предмет наличия септиков и выявления мест несанкционированного сброса неочищенных стоков, проверка рельефа и реки и, естественно, договоров на утилизацию жидких отходов», — отметил Андрей Алексеенко.

Сейчас на месте прорыва котлована работает спецтехника. Коммунальщики соорудили прочный земляной вал, чтобы никакие вещества не могли распространиться дальше. Эксперты природоохраны также взяли пробы воды и почвы. На основе этих результатов правоохранители определят, будет ли владелец земли оштрафован или же против него возбудят уголовное дело, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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