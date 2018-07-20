В Сочи проверят законность использования земельных участков в Имеретинской низменности

Такое поручение дал заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Козак. Ход исполнения обсудили на совещании, которое провел 20 июля вице-губернатор Краснодарского края Сергей Болдин.

В совещании приняли участие представители органов исполнительной власти региона, администрации Сочи, а также краевой прокуратуры, регионального управления Росреестра и межтерриториального управления Росимущества.

Ответственные лица доложили о ходе проведения проверок земельных участков, расположенных в Имеретинской низменности. Сплошная проверка организована для наведения порядка в земельно-правовых отношениях, приведения объектов в соответствие градостроительному законодательству.

Сергей Болдин поручил организовать скоординированную работу и еженедельно предоставлять отчет об исполнении правительственного поручения.

«Имеретинская низменность является территорией олимпийского наследия, на базе которого уже создан образовательный центр «Сириус», а также планируется создание инновационного образовательного учреждения. В связи с этим наша задача — не допустить нецелевое использование земельных участков, а также сохранить созданный архитектурный облик данной территории», — цитирует вице-губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

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