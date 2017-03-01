В Сочи пройдет «Бал принцесс»

В «Сочи Парке» с 8 по 12 марта пройдет традиционный «Бал принцесс».

Участницам необходимо пройти четыре испытания: знакомство, творческий и интеллектуальный конкурсы и дефиле, для которого обязательно требуется бальное платье. Дважды в день жюри конкурса и гости парка будут выбирать победительниц в двух возрастных категориях: 5-9 и 10-14 лет.

За пять дней в парке выберут десять принцесс. Каждая получит корону, ленту и диплом, подтверждающий звание принцессы, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Источник