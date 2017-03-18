В Сочи пройдет форум делового туризма

В Краснодарском крае с 7 по 9 апреля во второй раз пройдет форум делового туризма Mice forum Sochi.

Мероприятие организовано при поддержке министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края и администрации Сочи.

На форум приедут представители корпораций, госучреждений, поставщиков услуг в области маркетинга, консалтинга, кейтеринга, логистики, а также предоставления площадок для проведения бизнес-мероприятий.

В рамках саммита участники обсудят вопросы формирования цивилизованного рынка деловых услуг, его влияние на развитие региона, получат рекомендации ведущих экспертов этого направления и смогут обменяться опытом.

Также в программе форума заявлены образовательные сессии, встречи с поставщиками услуг делового туризма в крае и знакомство с лучшими деловыми площадками региона.

В региональном министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия напомнили, что в 2016 году Mice forum Sochi собрал более 120 компаний из различных регионов России, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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