В Сочи пройдет Генеральная ассамблея Европейской ассоциации тенниса

В Сочи с 23 по 25 марта пройдет ежегодная Генеральная ассамблея Европейской ассоциации тенниса. Такого права Россия удостоена впервые.

В работе ассамблеи примут участие более 160 иностранных представителей национальных федераций, а также руководство Международной федерации тенниса. Пройдут выборы нового руководства ассоциации.

После девяти лет работы пост президента Tennis Europe покидает Жак Дюпре. Кандидатами на пост главы ассоциации стали Горан Джокович (Сербия), Луизанна Фод (Италия), Предраг Стойчевич (Хорватия), Матти Виртанен (Финляндия) и председатель попечительского совета Федерации тенниса России Владимир Дмитриев, сообщает пресс-служба ФТР.

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