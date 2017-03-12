В Сочи пройдет концерт солистов российских театров «Душа танца»

В Зимнем театре Сочи 24 марта пройдет гала-концерт, на котором выступят лауреаты российского хореографического конкурса «Душа танца».

В программе будет представлена классическая и современная хореография. Для зрителей выступят солисты ведущих театров России. Это артисты Кремлевского балета, Большого, Мариинского, Михайловского театров, а также Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Начало в 19:30.

Премию «Душа танца» учредили в 1994 году. В состав жюри конкурса входят выдающиеся мастера хореографии. Ранее премию получали такие артисты, как Юрий Григорович, Майя Плисецкая, Владимир Васильев, Ольга Лепешинская, Ульяна Лопаткина, Николай Цискаридзе, сообщает пресс-служба Сочинского концертно-филармонического объединения.

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