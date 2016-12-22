В Сочи пройдет конкурс новогодних елок ручной работы

В Сочи 23 декабря пройдет конкурс дизайнерских новогодних елей, которые выполнены вручную.

Об этом сообщила организатор мероприятия Елена Фонтон.

«Конкурс пройдет в четырех номинациях. Из 160 елок, изготовленных вручную, выберут самую смешную, современную, креативную и так называемую «сочинскую» елку», — пояснила она.

По словам организатора, участники уже представили елки, изготовленные из устричных раковин, медицинских перчаток, пробок, компьютерных материнских плат, шишек, войлока, дерева, стекла.

Мероприятие пройдет на курорте уже в седьмой раз. Его проведут в Сочинском институте моды, бизнеса и права. Каждый желающий сможет увидеть дизайнерские елки на выставке, которая продлится до 10 января, сообщает «Интерфакс».

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